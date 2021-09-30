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Общество30 сентября 2021 6:42

Эксперты назвали самый загрязненный промышленный город Башкирии

Самые высокие превышения зарегистрировали в Салавате
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Башгидрометцентр сообщил об уровне загрязнения воздуха в промышленных городах республики. Специалисты подготовили отчет за август по зарегистрированным превышениям в Уфе, Благовещенске, Туймазах, Салавате и Стерлитамаке.

По данным специалистов, самые высокие показатели были зарегистрированы в Салавате, где за месяц было выявлено 21 превышение этилбензола – в 7,5 раза. В Уфе было зарегистрировано 14 случаев превышения сероводорода, изопропилбензола, диоксида серы и азота, пыли, фенола, хлорида водорода и этилбензола.

В Стерлитамаке наблюдалось шесть случаев превышения по формальдегиду, изопропилбензолу и этилбензолу. В Благовещенске и Туймазах превышений не наблюдалось.