Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на последний день сентября

Дневная температура воздуха в Башкирии не превысит 10 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на последний день сентября.

Завтра, 30 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет северным, северно-западным, умеренным – 5-10 метров в секунду.

Ночью в воздухе и на поверхности почвы сохранятся заморозки: температура упадет до -1, -6°, местами будет чуть теплее, +4°. После восхода солнца столбики термометров поднимутся до +5,+10°.

Ранее Росгидромет рассказал о температурном режиме, который ожидается в Башкирии осенью и зимой.