В Уфе из-за мигранта приостановили работу кафе

Приставы приостановили работу общепита в Уфе. Фото: пресс-служба ФССП по РБ

В Уфе судебные приставы приостановили работу кафе «Медина» в Калининском районе. В надзорном ведомстве заявили, что владелец общепита нарушил миграционное законодательство.

– Работодатель привлек к трудовой деятельности в качестве продавца еды 21-летнего уроженца Таджикистана и тем самым совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.18.17 КоАП РФ [несоблюдение ограничений в отношении иностранных граждан на осуществление отдельных видов деятельности], – сообщили в пресс-службе ФССП.

Суд приостановил работу кафе на 14 суток. Приставы опечатали двери общепита. В течение ближайших двух недель сотрудники надзорного ведомства будут проверять сохранность наложенных пломб.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, сколько на самом деле в Башкирии мигрантов, из каких стран они приезжают и где работают.