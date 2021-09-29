На ремонт улицы Чернышевского в Уфе выделено более 60 млн рублей

Подрядчик отремонтирует 1,37 км улицы

На ремонт улицы Чернышевского в Уфе предусмотрено 62 млн рублей. Управление по строительству и ремонту дорог администрации города отберет подрядчика 11 октября. Деньги будут выделены из двух источников: бюджетов Башкирии (60,15 млн рублей) и Уфы (1,86 млн рублей). Об этом сообщил «Ъ-Уфа».

Ремонт улицы Чернышевского планируется провести на участке между Цюрупы и Айской – это порядка 1,37 километра. Работы начнутся в мае 2022 года, а завершатся к 21 июля. Исполнитель госконтракта заменит асфальт, отремонтирует тротуар, заменит 156 люков и озеленит территорию. Подрядчика обяжут дать четырехлетнюю гарантию на верхний слой дорожного покрытия.