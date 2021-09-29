Статистики назвали долю пожилого населения в Башкирии

В регионе среди пожилых жителей женщин больше, чем мужчин – 544,5 тысячи против 325,3 тысячи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21,7% населения Башкирии – это жители старше 60 лет. Об этом сообщил Башстат.

По данным статистического ведомства, на начало текущего года в республике проживало около 870 тысяч тысяч человек пожилого возраста (от 60 до 74 лет – 658,6 тысячи, от 75 до 89 лет – 191,6 тысячи, старше 90 лет – 19,7 тысячи).

– В городских поселениях республики проживало 507,8 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности – 362,1 тысяч человек. Но удельный вес данной возрастной группы в городской местности составляет 20,2%, а в сельской – 24,1%, – передали в Башстате.

В ведомстве отметили, что как и во всем мире, в регионе среди пожилых жителей женщин больше, чем мужчин – 544,5 тысячи против 325,3 тысячи: на каждые 1000 мужчин приходится 1674 женщины).