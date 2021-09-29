Слаломистка из Башкирии Алсу Миназова завоевала медаль на чемпионате мира в Братиславе

Фото: Радио «Движение»

26 сентября уроженка Башкирии Алсу Миназова завоевал бронзу в командных соревнованиях в рамках чемпионата финала по гребному слалому в Братиславе. О своих впечатлениях о прошедших состязаниях спортсменка рассказала спортивному радио «Движение».

По мнению Миназовой, чемпионат мира в столице Словакии «сложился достаточно хорошо». Спортсменке, помимо выступления в командных соревнований, удалось дойти до финал в личном первенстве.

– Нам удалось завоевать бронзу в командной гонке, чему я очень рада. В таком составе мы выступаем уже несколько лет, и до этого лучший наш результат был – четвертое место на чемпионате мира в Бразилии в 2018 году. Я считаю, что успех к нам пришел благодаря слаженной командной работе. Мы очень гармонично сработали всем составом. Конечно, в нашем выступлении были небольшие помарки, однако это выступление мы смело можем занести себе в актив, – поделилась Миназова.

Прошедший чемпионат стал заключительным стартом в текущем сезоне. Алсу Миназова очень довольна его окончанием. Спортсменка после небольшого двухнедельного отдыха планирует вновь втянуться в тренировочный процесс и начать готовиться к новому сезону.

Напомним, слаломистка Алсу Миназова представила Башкирию на прошедших Олимпийских играх в Токио. Для нее это были первые соревнования подобного рода.