Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев получил условный срок

фото: Минэкономразвития РБ

Бывшего вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева признали виновным в превышении должностных полномочий. Кировский районный суд сегодня, 29 сентября, приговорил экс-чиновника к трем годам условного срока. Об этом сообщил «Интерфакс».

По версии следствия, Гурьев в 2015 году организовал продажу земель в обход конкурсных процедур. Два участка в Уфе он якобы распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, которая перешла в частные руки, составила 17 тыс. кв. м.

В 2018 году Гурьев без объявления торгов незаконно издал приказ о передаче управления производственной базой на улице Софьи Перовский организации «Уфа-Инвест». Затем чиновник по заниженной стоимости, за 22 млн рублей, реализовал «Уфа-Инвесту» участок, на котором находилась производственная база. После этого коммерческая фирма изменила вид разрешенного использования земли под застройку жилых домов и продала ее «Фирме СУ-10». Кадастровая стоимость этого участка на тот момент составляла более 540 млн рублей.

Сумму ущерба от действий обвиняемого следствие оценило в 518 млн (бюджету Башкирии) и 52 млн (бюджет Уфы) рублей.

Гурьеву предъявили обвинение в марте 2019 года. 25 ноября 2020 года Кировский районный суд оправдал экс-чиновника. 25 марта 2021 года Верховный суд после рассмотрения апелляции прокуратуры отменил это решение. Гособвинитель требовал посадить бывшего вице-премьера на 12 лет. Второй приговор Кировского районного суда прокуратура тоже намерена обжаловать.