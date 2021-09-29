«Пусть земля будем пухом, а душа в раю»: в Башкирии простились с первым имамом ишимбайской мечети Рафкат-хазратом

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В Ишимбае простились с первым имамом местной Соборной мечети Рафкатом Рафиковым.

О печальной новости сообщили в местной мусульманской общине. Известно, что 66-летний Рафкат-хазрат ушел из жизни 27 сентября. Прощание с ним состоялось 28 сентября. О причинах смерти мужчины не сообщается.

Рафкат Рафиков стоял у истоков строительства Соборной мечети Ишимбая. Возводить храм начали в 1990 году, а через 4 года в мечети прочитали первую пятничную молитву – намаз. Имамом мечети стал Рафкат Рафиков.

Прихожане мечети и простые жители Ишимбая вспоминают Рафкат-хазрата только добрым словом. Мужчина всегда был готов выслушать человека и дать ему совет.

- Сегодня мы проводили в последний путь первого имама Ишимбайской мечети Рафикова Рафката. Пусть земля будем пухом, а душа в раю. Всегда помогал советами и наставлял, я так любила с ним общаться, а теперь его нет, - пишет в соцсетях Лилия Ш.