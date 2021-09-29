В центре Уфы на проезжей части скончался мужчина

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 29 сентября, в центре Уфы на пересечении улиц Мустая Карима и Кирова скончался пожилой мужчина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По предварительной информации, 68-летний уфимец переходил дорогу по «зебре», и в этот момент перед ним остановилась Volkswagen Polo – водитель решил пропустить пешехода. Затем пенсионер упал, задел проезжавший мимо автомобиль и умер.

Госавтоинспекция со ссылкой на медиков добавила, что смерть пожилого мужчины «наступила по состоянию здоровья». Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.