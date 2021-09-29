Экс-руководителя проекта «УЗЭМИК» будут судить в Уфе за коммерческий подкуп

Кадр задержания // МВД РБ

В Уфе по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере будут судить бывшего руководителя проекта предприятия «УЗЭМИК». Об этом сообщили Следственный комитет и МВД Башкирии.

По версии правоохранительного ведомства, в 2019 году обвиняемый, будучи ведущим инженером по техническому надзору за строительством «УЗЭМИК», потребовал от директора фирмы-подрядчика деньги в размере 5% от суммы подписываемых актов выполненных работ. Речь идет о строительстве коммерческих и жилых зданий в Советском районе Уфы. Взамен фигурант уголовного дела обещал беспрепятственно принять и оплатить работу подрядчика, а также поспособствовать продолжению договорных отношений.

– В противном случае он [обвиняемый] пригрозил возникновением проблем при сдаче выполненных работ. Представители подрядчика, опасаясь негативных последствий, согласились на требования обвиняемого, – передали в СК РБ.

С октября 2019 по ноябрь 2020 года подрядчик передал обвиняемому автомобиль «Лада Ларгус», топливную карту, дорогие смартфоны, бытовую технику, стройматериалы и деньги на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Обвиняемый был задержан сотрудниками МВД при передаче очередной части подкупа – 100 тысяч рублей. Операция была проведена на Гостином дворе. Бывший ведущий инженер не признал вину в преступлении. На его имущество был наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.