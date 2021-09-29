В Башкирии за сутки выявлен 391 случай COVID-19. Это новый антирекорд

Число жертв COVID-19 в Башкирии продолжает расти: за сутки инфекция унесла жизни 19 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 391 жителя. Это новый антирекорд по приросту зараженных (предыдущий – 384 – был установлен вчера). С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 66 459 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 в Башкирии продолжает расти: за сутки инфекция унесла жизни 19 пациентов, за все время от нее скончались 1 594 жителей республики (1 320 – старше 60 лет). Переболели коронавирусом 57 822 человека, 509 из них выписались за последние 24 часа.

Прямо сейчас на учете находятся 7 043 зараженных: 6 310 лечатся дома, 733 лежат в ковид-госпиталях (34 в тяжелом состоянии, 13 подключены к ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,27 млн жителей Башкирии, вторым – 1,17 млн.