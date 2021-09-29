Прокуратура Башкирии купит трехкомнатную квартиру за 5 миллионов рублей

Квартира будет расположена кирпичном или панельном доме в Советском или Кировском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Башкирии купит за более чем 5 миллионов рублей трехкомнатную квартиру в Уфе. Соответствующая документация опубликована на сайте государственных закупок.

Согласно техническому заданию, общая площадь жилого помещения должна быть не менее 73 квадратных метров, жилая площадь – 32. Трехкомнатная квартира будет расположена кирпичном или панельном доме в Советском или Кировском районе.

Многоквартирный дом, в котором расположится жилье, должен быть построен не ранее 2020 года. Также не допускается расположение квартиры на цокольном, подвальном или первом этаже здания.

В квартире должны быть чистовая внутренняя отделка, покрытые обоями (или декоративной штукатуркой, либо декоративной окраской), застекленный балкон и пр.

Также в пределах пешей доступности от будущего жилья должны находиться объекты инфраструктуры: магазины, аптека, поликлиника, остановки общественного транспорта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 230 584 рубля. Оплата – из средств федерального бюджета. Дата проведения электронного аукциона назначена на 19 октября текущего года.

Напомним, недавно прокуратура Башкирии уже размещала документ о покупке трехкомнатной квартиры. Правда, тогда требуемая жилая площадь помещения составляла не менее 107 квадратных метров, жилая площадь – 60.