Прямой авиарейс из Уфы в Нур-Султан будет открыт после отмены коронавирусных ограничений

Авиакомпании, готовые заняться обслуживанием рейса, уже есть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе планируются открыть прямой авиарейс в столицу Казахстана Нур-Султан. Полеты начнутся после того как будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом после встречи с руководством Казахстана 28 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– У нас уже есть авиакомпании-партнёры, которые готовы этим заниматься. Это будет способствовать расширению нашего взаимодействия. Даже с точки зрения туризма, – отметил руководитель региона.

Хабиров полагает, что жителям Башкирии «будет интересно посмотреть на Нур-Султан». Глава республики назвал его «уникальным и красивым городом, который вырос и продолжает расти практически в чистом поле».