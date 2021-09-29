Председателем горсовета Уфы избран Марат Васимов

Фото: официальный сайт ВПП «Единая Россия»

Сегодня, 29 сентября, состоялось первое заседание нового состава Горсовета Уфы. На повестке дня было формирование постоянных комиссий, избрание председателя городского совета и прочие организационные вопросы. В первом заседании принимали участие мэр города Сергей Греков, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и спикер Курултая Константин Толкачев.

Всего в состав городского совета Уфы входят 34 депутата. Абсолютным большинством в 31 голос они избрали председателем «городского парламента» Марата Васимова. Трое депутатов не голосовали.

Марат Васимов входил в предыдущий состав Горсовета. На данный момент он занимает должность генерального директора компании-застройщика АО СЗ ИСК. Напомним, что именно этот застройщик занимается развитием Забелья, отстраивая новый микрорайон Затон Восточный.