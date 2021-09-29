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Общество29 сентября 2021 7:57

В Уфе из-за коронавируса еще пять школ переходят на дистант

5-8 и 10 классы 75 школ сейчас учатся из дома
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Еще пять школ ушли на удаленку в Уфе

Еще пять школ ушли на удаленку в Уфе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе из-за напряженной ситуации с коронавирусом с 30 сентября еще в пяти школах будет введено дистанционное обучение. Как пояснили в мэрии, речь идет об Аксаковской гимназии №11, лицеях №62 и 160 и школах №23 и 61. Удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников 5-8 и 10 классов.

В администрации города отметила, что оперативный штаб «продолжает мониторинг ситуации» в школах.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с 27 сентября на «удаленку» были переведены ученики пятьдесят одной школы, а с 29 сентября – девятнадцати. Таким образом, дистант сейчас введен в 75 общеобразовательных организациях Уфы.