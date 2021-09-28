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Общество28 сентября 2021 19:14

«Потом допивают и доедают»: в Башкирии школьников застукали за грязными занятиями

Несовершеннолетние не реагируют на замечания взрослых
Ирина ЗИМИНА
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Автор поста увидел, как те доедали маринованный имбирь, достав его из выброшенных местными коробок.

Автор поста увидел, как те доедали маринованный имбирь, достав его из выброшенных местными коробок.

В Мелеузе вчера вечером школьников застукали за грязными вещами – дети рылись в мусорных баках, доставали оттуда недопитые напитки и недоеденную еду. Инцидент произошел во дворе дома 18 по улице Ленина.

Как отметил пользователь соцсети, найденные продукты питания дети доедают, а напитки выпивают. Мусорные пакеты, в которых была добыча, они рвут и выбрасывают во дворах. Автор поста увидел, как те доедали маринованный имбирь, достав его из выброшенных местными коробок.

- На замечания взрослых никак не реагируют. Уже многие делали замечания, ругали, выгоняли. Убегают и возвращаются снова в эту мусорку. Может, кто-то знает родителей этих детей, сообщите, пожалуйста! – написал автор, отчаявшись.

Комментаторы поста отметили, что на детей плохо влияют социальные сети, и нужно отбирать у них телефоны.

- У меня сын, 8 лет, сегодня выдал, что в мусорных баках можно, что угодно найти и в том числе покушать, надо вовремя объяснить ребенку, что нельзя верить всему что говорят в интернете, - написала местная жительница.