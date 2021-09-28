Стало известно, как в Башкирии будут увеличивать продолжительность жизни населения и рождаемость

За рождаемость тоже хотят крепко взяться – проводить бесплатные медосмотры людей, которые планируют беременность, усовершенствовать психологическое доабортное консультирование в женских консультациях, в школах чаще рассказывать о безопасном сексе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Башкирии разработали «дорожную карту» по увеличению численности населения региона на 2021-2026 годы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официально-правовой информации сегодня, 28 сентября. Контролировать исполнение плана поручено Максиму Забелину – министру здравоохранения республики.

К 2022 году, по прогнозам, численность населения республики уменьшится до 3,9969 млн человек, к 2023 – 9953, а вот к 2024 году ожидается прирост до 3,9975 млн, в 2026 и вовсе превысит 4 млн.

Также власти планируют понизить возраст матери при рождении первенца. Сейчас он 26 лет, в планах снизить до 25,8. За рождаемость тоже хотят крепко взяться – проводить бесплатные медосмотры людей, которые планируют беременность, усовершенствовать психологическое доабортное консультирование в женских консультациях, в школах чаще рассказывать о безопасном сексе. Семьям с детьми будут предоставляться различные скидки, давать возможность посещать культурные мероприятия бесплатно.

Что касается продолжительности жизни, власти предполагают, что замена старых ФАПов на новые поможет в этом, а также вакцинация пожилых против пневмококковой инфекции, внедрение школ здоровья «Академия активного долголетия», оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия.

Чтобы жители Башкирии не уезжали, появятся новые рабочие места и будет проиндексирована зарплата.