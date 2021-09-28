В башкирском Кумертау граждан без вакцины или ПЦР-теста на COVID-19 не будут пускать в мэрию

Администрация Кумертау закрыта для граждан без справки о вакцине или отрицательного ПЦР-теста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание администрации башкирского города Кумертау посеителей будут пускать только при наличии вакцины от COVID-19 либо отрицательного ПЦР-теста на инфекцию. Об этом 27 сентября сообщил мэр Олег Фролов.

– В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Кумертау, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, с 28 сентября вход в администрацию Кумертау строго с ПЦР-тестом или сертификатом о прививке, – написал чиновник на своей странице в соцсетях.

Граждан без сертификата о прививке или отрицательного теста на коронавирус чиновники будут принимать только по аудио- и видеосвязи.