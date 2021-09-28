Прокуратура передала в уфимский суд уголовное дело о хищении у дольщиков 355 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Башкирская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 355 млн рублей у дольщиков, вложившихся в строительство жилых домов в Уфе. Обвиняемыми выступают руководители строительной фирмы «БашСтройКомплект» Руслан Андреев и Андрей Абызов. Им предъявлено мошенничество в особо крупном размере.

– По версии следствия, обвиняемые […] с сентября 2011 по август 2018 года заключили со 185 физическими и юридическими лицами договоры инвестирования, соинвестирования и паенакопления для строительства многоквартирных домов по улице Баландина Калининского района и в поселке «Цветы Башкирии» Кировского района Уфы, – передали в надзорном ведомстве.

Коммерсанты создавали видимость активного строительства и убеждали клиентов, что все разрешительные документы оформлены, а дома будут готовы в срок. Свои обязанности бизнесмены не выполнили, деньги также не были возвращены. В прокуратуре заявили, что обвиняемые потратили полученные 355 млн рублей «по своему усмотрению».

Предприниматели отрицают вину в преступлении. На их имущество был наложен арест. Уголовное дело о мошенничестве будет рассматривать Кировский районный суд.