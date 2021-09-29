Двое жителей Башкирии избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку

Один из нападавших // фото: МВД РБ

В Кигинском районе Башкирии двое местных жителей избили и ограбили 92-летнюю пенсионерку. На похищенные деньги они накупили алкоголь. Инцидент произошел в деревне Нижние Киги, сообщает региональное МВД.

По версии полиции, злоумышленники проникли в дом бабушки, зная, что она живет там одна. Они выбили ногой дверь и набросились на хозяйку, требуя у нее деньги. Перепуганная пенсионерка отдала все свои сбережения – порядка 60 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили подозреваемых – ими оказались ранее судимые 36- и 39-летние односельчане пострадавшей. Мужчины при задержании сознались в содеянном. Часть похищенного они успели потратить на спиртное, остальное у них забрали полицейские.

фото: МВД РБ

– Один из подозреваемых ранее уже совершал кражу из этого же дома. Тогда 36-летний злоумышленник также был задержан полицейскими Кигинского района, – отметили в МВД РБ.

По факту разбоя ведомство возбудило уголовное дело.