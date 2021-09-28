Вахтовик из Башкирии хотел заработать на биткоинах и потерял тысячу долларов

Вахтовик доверил брокеру свои сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

Вахтовик из Башкирии, желая заработать на биткоин-бирже, лишился тысячи долларов из-за мошенника. Мужчина, работающий в Пуровском районе ЯНАО, написал заявление в полицию. Об этом 27 сентября сообщило местное МВД.

45-летний потерпевший в июне текущего года вложил тысячу долларов и 20 тысяч рублей биткоин-биржу. Спустя пару месяцев в одной из соцсетей ему написал незнакомец, который под предлогом заработка на брокерской бирже убедил вахтовика перевести деньги на указанный им счет. После получения денег злоумышленник переставл выходить на связь и заблокировал контакты потерпевшего.

– О существующей схеме обмана заявитель знал из средств массовой информации, поэтому обратился в правоохранительные органы, – передали в МВД по ЯНАО.

Следственный отдел полиции возбудил дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители пытаются найти преступника.