Уфа готова потратить более 7 млн рублей на проект стелы «Города трудовой доблести»

фото: описание закупки // zakupki.gov.ru

Власти Уфы ищут подрядчика для проектно-изыскательных работ по строительству стелы «Города трудовой доблести». 27 сентября тендер на портале госзакупок опубликовало управление капитального строительства администрации. Максимальная стоимость контракта оценена в 7,1 млн рублей.

Стелу планируется установить рядом с южным въездом в башкирскую столицу – на набережной реки Белой. Согласно концепции графического оформления, высота монумента составит порядка 26 метров, корпус будет сделан из нержавеющей стали и закаленного матового стекла.

Деньги на проектные работы будут выделены из городского бюджета в расчете на два года: 672 тысячи в 2021 году и 6, 4 млн – в 2022-м. Из техзадания следует, что до 15 декабря подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания и представить отчет. Также исполнителю госзаказа дадут полгода с момента заключения контракта на разработку и представление проектной и рабочей документации, а также на получение положительного заключения госэкспертизы.

Напомним, Уфа получила звание «Города трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны в июле 2020 года.