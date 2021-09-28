Минздрав Башкирии назвал особенности четвертой волны коронавируса

Около 70% госпитализированных с коронавирусом в Башкирии – это лица старше 60 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертая волна коронавируса стала «наиболее тяжелой» среди предыдущих всплесков заболеваемости. Об этом сегодня, 28 сентября, на профильном брифинге сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

– Сейчас мы по числу госпитализаций, вызовов скорой помощи, обращений в амбулаторную службу поставили некие антирекорды, однако система наша справляется. Лекарственные препараты имеются в полном объеме. В эту волну мы отмечаем наибольший расход кислорода за два года течения коронавируса. Около 70% госпитализированных – лица старше 60 лет. У них быстро развивается кислородная зависимость, – передала Кононова.

По словам чиновницы, еще одной особенностью четвертой волны COVID-19 стала высокая заболеваемость у детей, тем не менее они переносят инфекцию «намного легче».

По состоянию на 28 сентября в Башкирии зарегистрировано более 66 тысяч случаев коронавируса (прирост зараженных за сутки - антирекордные 384 человека). С начала пандемии инфекция унесла жизни 1 555 жителей республики (за последние 24 часа от ковида скончались 20 пациентов).