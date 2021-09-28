COVID-19 в Башкирии на 28 сентября: 384 заразились, 20 скончались

В ковид-госпиталях Башкирии лежат 654 пациента с подтвержденным коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 384 жителей – для республики это очередной антирекорд по приросту зараженных. С начала пандемии на территории региона было зарегистрировано 66 069 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил местный Минздрав.

Второй день подряд и четвертый за все время от коронавируса умерло 20 человек. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 1 575 пациентов.

Переболели коронавирусом в республике 57 313 жителей, 611 из них выздоровели за последние 24 часа.

Прямо сейчас на учете в качестве инфицированных находятся 7 180 человек: 6 526 лечатся дома, 654 лежат в ковид-госпиталях (35 в тяжелом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привито 1,27 млн жителей Башкирии, вторым – 1,16 млн.