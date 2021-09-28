Башкирия на фоне обострения ситуации с COVID-19 сократила число пунктов вакцинации

В Уфе осталось всего три мобильных пункта вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирия временно сократила число мобильных пунктов вакцинации от COVID-19, которые располагаются в торговых центрах.

Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, такое решение принято из-за «снизившихся темпов» прививочной кампании. Кроме того, на фоне роста заболеваемости коронавирусом и другими вирусными инфекциями поликлиникам и больницам требуется медицинский персонал – в том числе и работники, участвовавшие в вакцинации населения в мобильных пунктах.

Сейчас мобильные пункты вакцинации сохранились только в Уфе. Прививку по прежнему можно сделать в конгресс-холле «Торатау» (с 9:00 до 19:00), Лайфстайл центре Башкирия и торговом центре «Мир» (с 13:00 до 19:00).

Напомним, ранее в Башкирии было 11 пунктов вакцинации: девять в Уфе и два – в Стерлитамаке.