Жители Башкирии из-за ковида и самоизоляции начали скупать смартфоны

Жители Башкирии стали чаще пользоваться смартфонами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за пандемии в 2020 году жители Башкирии начали чаще покупать смартфоны.

По данным специалистов Башстата, в 2020 году в среднем на каждые 100 домов в республике приходятся 186 смартфонов. Годом ранее, в 2019, эта цифра была на 57 девайсов меньше. В 2018 в среднем на каждые 100 домовладений в Башкирии приходилось лишь 108 смартфонов.

Эксперты предположили, что годовой рост обеспеченности смартфонами на 44% вызван, в первую очередь, наступлением пандемии ковида. Многие жители республики начали работать и учиться в удаленном режиме – из-за люди начали покупать мобильные девайсы.

Также аналитики рассказали о статистике использования интернета на территории республики. Оказалось, что в 2020 году сетью пользовались в 93% домовладений в городах и в 88% в сельской местности.