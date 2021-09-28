Глава района в Башкирии заявил о готовности продлить дистант у школьников до конца года

Школьники в одном из районов Башкирии могут остаться на дистанционке до конца 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта заявил о готовности продлить дистанционное обучение у школьников до конца текущего года. По словам чиновника, ситуация с коронавирусом в муниципалитете «становится всё тяжелее», а уровень вакцинации «очень низкий». Инфицированными COVID-19 в районе числятся 111 несовершеннолетних.

– Мы в числе семи районов Башкирии, где школы перешли на дистанционное обучение. Конечно, это неудобно, прежде всего, для детей. К сожалению, многие педагоги, родители затянули с вакцинацией или вовсе отказались прививаться. Если ситуация не изменится, дистанционку придётся продлить до конца года, – написал Иванюта в соцсетях.

Он добавил, что местный ковид-госпиталь «переполнен». На лечение туда берут «только самых тяжелых» пациентов. Плановые операции в местной больнице приостановлены.

По данным регионального Минобра, в 12 районах Башкирии у школьников 5-8 и 10 классов введено дистанционное обучение. Помимо Белорецкого, это Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы. Кроме того, часть учащихся переведена на «удаленку» в городах Кумертау и столице Башкирии Уфе.