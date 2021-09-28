В Уфе 55 многоквартирных домов остались без подачи тепла

11 домов остались без тепла из-за неисправного оборудования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 55 многоквартирных домов Уфы не подано тепло, несмотря на то, что отопительный сезон начался в субботу, 25 сентября. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 28 сентября сообщил Аскар Батталов.

– В настоящее время не подано тепло в 55 жилых домов по причинам: отказ жителей – 31 [дом], внештатная ситуация – 4, выход из строя оборудования – 11, прочее – 9, – рассказал чиновник.

Он добавил, что отопление на данный момент подано в 99% социальных и жилых объектов города.

Мэр Уфы Сергей Греков попросил глав районов взять на личный контроль ситуацию в домах, где еще не появилось отопление.