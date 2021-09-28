Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 8:55

«До последнего надеялись»: в Уфе скончался 15-летний мальчик, пытавшийся спасти младшую сестру

Ребенок получил обширные ожоги тела и надышался угарным газом
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь за считанные минуты полностью уничтожил дом, выбраться из него было очень трудно

Огонь за считанные минуты полностью уничтожил дом, выбраться из него было очень трудно

В уфимском ожоговом центре скончался 15-летний подросток, обгоревший во время пожара в СНТ «Ольховое» в Калининском районе. Напомним, там 20 сентября около 10 утра вспыхнул небольшой деревянный домик, принадлежавший многодетной семье. Отец семейства ушел на работу, мать с детьми оставалась дома. Из-за неисправной печки огонь быстро перекинулся на стены. В спешке 39-летняя женщина начала выводить детей из дома, но 9-летняя девочка замешкалась и потерялась в дыму.

- Жена услышала сирену пожарного извещателя, бросилась выводить детей из дома. А вот дочку не успели вытащить, все уже полыхало, - рассказал тогда в беседе с «КП-Уфа» Ильнур Латыпов.

15-летний брат девочки до последнего пытался найти сестренку, чтобы спасти ее, но не смог и сам получил серьезные ожоги и надышался дымом. Ребенка отвезли в ожоговое отделение, где врачи неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

- До последнего надеялись, что выкарабкается. Царство небесное, родителям сил пережить это горе, - соболезнуют соседи погорельцев.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким семьи Латыповых.