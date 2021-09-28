«До последнего надеялись»: в Уфе скончался 15-летний мальчик, пытавшийся спасти младшую сестру

Огонь за считанные минуты полностью уничтожил дом, выбраться из него было очень трудно

В уфимском ожоговом центре скончался 15-летний подросток, обгоревший во время пожара в СНТ «Ольховое» в Калининском районе. Напомним, там 20 сентября около 10 утра вспыхнул небольшой деревянный домик, принадлежавший многодетной семье. Отец семейства ушел на работу, мать с детьми оставалась дома. Из-за неисправной печки огонь быстро перекинулся на стены. В спешке 39-летняя женщина начала выводить детей из дома, но 9-летняя девочка замешкалась и потерялась в дыму.

- Жена услышала сирену пожарного извещателя, бросилась выводить детей из дома. А вот дочку не успели вытащить, все уже полыхало, - рассказал тогда в беседе с «КП-Уфа» Ильнур Латыпов.

15-летний брат девочки до последнего пытался найти сестренку, чтобы спасти ее, но не смог и сам получил серьезные ожоги и надышался дымом. Ребенка отвезли в ожоговое отделение, где врачи неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

- До последнего надеялись, что выкарабкается. Царство небесное, родителям сил пережить это горе, - соболезнуют соседи погорельцев.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким семьи Латыповых.