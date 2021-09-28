Снегопад в Башкирии парализовал движение на трассе

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Вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии прошел сильный снегопад – стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу. Видео с автодороги Абзаково-Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне.

На кадрах записи видно, что десятки машин – как легковушки, так и автобусы с грузовиками – буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору.

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах.

– При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно, – предупредили в дорожной полиции.

Cегодня, 28 сентября, по республике пройдет дождь с мокрым снегом. Осадки выпадут и в столице региона Уфе.