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В Башкирии в производство технической керамики инвестируют 241 миллион рублей. Встреча с потенциальным инвестором состоялась недавно в Корпорации развития республики.

Группа компаний «Форсаж» на первом этапе планирует запустить производство специализированного инструмента на основе керамической связки и алмаз-карбидокремниевого композита «ИКРАМ», который сочетает в себе свойства твердых и износостойких материалов. Помимо этого планируется производить изделия из технической керамики.

– На этом этапе объем инвестиций составит порядка 241 млн рублей. На втором этапе инвестор планирует расширить производство до более масштабного. По словам представителей компании, кроме шлифовального инструмента и технической керамики, есть возможность производить продукцию для оборонного комплекса и атомной промышленности: защитный материал для ядерных реакторов и контейнеров, в которых перевозят ядерные отходы, – рассказала пресс-служба регионального правительства.

Техническая керамика, согласно данным инвестора, крайне востребована в России, и поэтому проект характеризуется как импортазамещающий и экспортоориентированный. Предлагаемые технологии производства, как заявляют, «не имеют аналогов в мире и являются интеллектуальной собственностью авторов».