В Башкирии обеспечат газом 200 тысяч домов и квартир

По словам Хабирова, Башкирия обеспечена газом на 83,6% Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии 200 тысяч домов и квартир планируют обеспечить газом до 2025 года. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава региона Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, Башкирия обеспечена газом на 83,6%. Хабиров отметил, что «это достаточно хороший уровень». Однако глава региона добавил, среди жителей республики много тех, кто не имеет финансовой возможности обзавестись дома газовым снабжением.

– В этом году по поручению Президента России по всей стране запустили программу социальной догазификации. Ее суть в том, что в тех населенных пунктах, где внутрипоселковые сети уже есть, газ до границ участка проведут бесплатно. Мы тоже подключились к выполнению этой задачи. На первом этапе будем подключать дома, где расстояние до газораспределительной сети не превышает 200 метров, – сообщил Хабиров.

Глава Башкирии заявил, что 200 тысяч домов и квартир обеспечить газом до 2025 года как раз благодаря республиканским и федеральным программам.