Синоптики рассказали, какой будет осень и грядущая зима в Башкирии

Декабрь в Башкирии выдастся небывало холодным Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики Росгидромета поделились прогнозом температурного режима в Башкирии на отопительный период с октября по март 2021-2022 годов.

Анализ климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России показал, что с вероятностью 67-69% в целом за 6 месяцев холодного полугодия в Башкирии температурный фон ожидается в пределах нормы.

Из более подробных данных следует, что в октябре, ноябре, январе, феврале и в марте температурный фон в республике будет около нормы. Однако декабрь выдастся очень холодным – будет преобладать температура ощутимо ниже нормы.

Нормы средней месячной температуры в Уфе

Октябрь – 3.3 градусов

Ноябрь – -4.2 градусов

Декабрь – -10.8 градусов

Январь – -14.8 градусов

Февраль – -13.3 градусов

Март – -6.0 градусов

Специалисты подчеркивают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58 – 81 %.