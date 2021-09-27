Синоптики рассказали, какой будет осень и грядущая зима в Башкирии

Декабрь в Башкирии выдастся небывало холодным
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Синоптики Росгидромета поделились прогнозом температурного режима в Башкирии на отопительный период с октября по март 2021-2022 годов.
Анализ климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России показал, что с вероятностью 67-69% в целом за 6 месяцев холодного полугодия в Башкирии температурный фон ожидается в пределах нормы.
Из более подробных данных следует, что в октябре, ноябре, январе, феврале и в марте температурный фон в республике будет около нормы. Однако декабрь выдастся очень холодным – будет преобладать температура ощутимо ниже нормы.
Нормы средней месячной температуры в Уфе
Октябрь – 3.3 градусов
Ноябрь – -4.2 градусов
Декабрь – -10.8 градусов
Январь – -14.8 градусов
Февраль – -13.3 градусов
Март – -6.0 градусов
Специалисты подчеркивают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58 – 81 %.