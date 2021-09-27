Следком предъявил обвинение главе района Башкирии

Фото: vk.com/ruslan_gizatullin

Следственный комитет предъявил обвинение главе Кушнаренковского района Башкирии Руслану Гизатуллину. Руководителю администрации вменяют превышение должностных полномочий. Преступный факт выявили оперативники ФСБ республики.

Как сообщает Следком, Гизатуллин в июле 2019 заключил с коммерческой организацией договор аренды участка недалеко от села Первушино Старокамышлинского сельсовета «для ведения сельскохозяйственного производства».

– В последующем, глава района, в нарушение требований земельного законодательства, согласно которым указанные земли не могут быть реализованы по договору купли-продажи путем проведения аукционов и торгов, объявил конкурс о продаже указанного земельного участка, при этом, занизив его цену с 8 миллионов рублей кадастровой стоимости до 5,1 миллона рублей, и реализовал единственному участнику – вышеуказанной коммерческой организации, которая планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку, – сообщили следователи.

В результате земельный участок из распоряжения администрации района выбыл. Это нанесло бюджету муниципалитета ущерб в размере более 8,6 миллионов рублей.

В администрации района и сельсовета, а также в жилище Руслана Гизатуллина правоохранители провели обыски. Были изъяты необходимые для расследования предметы и документы, допрошены работники администрации и коммерческой организации и исследованы служебные документы. В настоящее время обвиняемый от занимаемой должности отстранен.