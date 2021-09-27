Власти Уфы планируют поселить в Забелье более 400 тысяч человек

фото: ufacity.info

В уфимском Забелье планируются поселить более 400 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр столицы Сергей Греков.

По словам сити-менеджера, в районе за рекой Белой будет построено 10 миллионов квадратных метров жилья. К 2024 году там будут построены все инженерные сети. Деньги на эту работу – порядка 8 млрд рублей – город получил в рамках нацпроекта.

Обеспечения Забелья объектами водоснабжения и канализации будет реализованы в два этапа.

Первый этап с объемом финансирования в 8 млрд рублей рассчитан до 2023 года. Он предусматривает строительство водовода и 27,5 км канализационного коллектора. Ввод этих объектов обеспечит коммуникациями 4 млн кв. м жилья. Второй этап, оцененный в 8,5 млрд рублей, будет реализован в 2024-2027 годах. Согласно ему, водоснабжением и канализацией будут обеспечены еще 6 млн кв. м жилья.