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Общество27 сентября 2021 18:20

Дождь с мокрым снегом прогнозируют синоптики в Башкирии

Ночью температура воздуха может упасть до -5 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Местами по Башкирии завтра пройдет дождь со снегом

Местами по Башкирии завтра пройдет дождь со снегом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местами по Башкирии завтра, 28 сентября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в восточных районах до умеренных. Об этом сообщил Башгидромет.

Ветер в республике будет северо-восточным, местами возможны порывы до сильного. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами возможны заморозки до -5°. К обеду столбики термометров покажут +3,+8°.

В последние два дня сентября, 29 и 30 числа, существенных осадков в республике не предвидится, а вот ночные заморозки сохранятся.