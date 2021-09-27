Дождь с мокрым снегом прогнозируют синоптики в Башкирии

Местами по Башкирии завтра пройдет дождь со снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местами по Башкирии завтра, 28 сентября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в восточных районах до умеренных. Об этом сообщил Башгидромет.

Ветер в республике будет северо-восточным, местами возможны порывы до сильного. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами возможны заморозки до -5°. К обеду столбики термометров покажут +3,+8°.

В последние два дня сентября, 29 и 30 числа, существенных осадков в республике не предвидится, а вот ночные заморозки сохранятся.