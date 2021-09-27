В еще 19 школах Уфы будет введено дистанционное обучение

С 29 сентября дистанционный формат обучения будет действовать в 70 школах Уфы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе из-за высокой заболеваемости ОРВИ и COVID-19 еще в 19 школах будет введено дистанционное обучение. С 29 сентября на двухнедельную «удаленку» уйдут ученики 5-8 и 10 классов. Такое решение принял городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из дома будут учиться дети из башкирской гимназии №102, татарской гимназии №65, гимназий №91 и 115, лицеев №1, 42, 107, центров образования №26, 29, 53, 69 и школ №4, 24, 34, 37, 80, 98, 100, 129.

– В случае стабилизации эпидемиологической ситуации ученики вернутся на очный режим обучения, – передали в мэрии.

Напомним, в пятницу 24 сентября администрация города перевела на дистант учеников пятьдесят одной школы.