В Башкирии при пожаре в жилом доме сгорел сын хозяйки и его подруга

фото: МЧС РБ

В Ермекеевском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека: сын хозяйки и его подруга. Инцидент произошел минувшей ночью, 27 сентября, в селе Средние Карамалы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Бревенчатый дом, располагавшийся по улице Ключевой, загорелся в два часа ночи. К приезду спасателей жилое здание полыхало открытым пламенем.

Во время тушения сотрудники экстренного ведомства обнаружили фрагменты человеческих тел: 47-летнего мужчины и 35-летней женщины. Первый погибший – сын хозяйки сгоревшего дома. Вечером 26 сентября его мать ушла к живущей по соседству дочери из-за того, что он распивал алкоголь. После этого мужчина позвал в гости знакомую, чтобы та составила ему компанию – она и стала второй жертвой пожара.

Причина пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.