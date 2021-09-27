В Уфе достроены два проблемных дома. 57 дольщиков получат ключи от квартир «в ближайшее время»

Два проблемных дома скоро будут заселены жильцами

В Уфе достроены два дома, в которые вложились дольщики. Здания, куда будут заселены жители, располагаются по адресам Глинки, 5 и Ферина, 15/1 в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Башкирии. По словам министра Артема Ковшова, по обоим объектам получено положительное заключение на ввод в эксплуатацию.

– Дома застройщика АО «Строитель» удалось достроить силами республики, – рассказал министр строительства республики Артем Ковшов. – Застройщику был предоставлен заем в 20 млн рублей. 57 граждан, которые в свое время приобрели жилье в домах, уже в ближайшее время начнут получать ключи от квартир, – рассказал чиновник.

Строительство жилых домов на Глинки и Ферина началось еще в 2014 году. Сроки передачи ключей от квартир здесь неоднократно переносились.