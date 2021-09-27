Ночью под Уфой перекроют трассу М-5

фото: Упрдор "Приуралье"

Под Уфой в ночь с 30 сентября на 1 октября близ села Авдон будет перекрываться федеральная трасса М-5. Причина: монтаж пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщило Упрдор «Приуралье»

– 1 октября с 00:00 до 00:40 (местное время) в сторону Уфы и с 03:00 до 03:40 (местное время) в сторону Самары на 1449 километре трассы М-5 «Урал» будет закрыто движение для всех видов транспорта, – передали в ведомстве.

Водители легкового транспорта смогут объехать перекрытие через деревню Уптино.