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Общество27 сентября 2021 13:41

Ночью под Уфой перекроют трассу М-5

Причина: монтаж пешеходного перехода
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Упрдор "Приуралье"

фото: Упрдор "Приуралье"

Под Уфой в ночь с 30 сентября на 1 октября близ села Авдон будет перекрываться федеральная трасса М-5. Причина: монтаж пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщило Упрдор «Приуралье»

– 1 октября с 00:00 до 00:40 (местное время) в сторону Уфы и с 03:00 до 03:40 (местное время) в сторону Самары на 1449 километре трассы М-5 «Урал» будет закрыто движение для всех видов транспорта, – передали в ведомстве.

Водители легкового транспорта смогут объехать перекрытие через деревню Уптино.