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Происшествия27 сентября 2021 13:43

Источник «КП-Уфа» сообщил, на какие объекты хотели напасть вооруженные бомбами неонацисты из Башкирии

Молодые люди пристально наблюдали за двумя зданиями в башкирской столице
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Группу подозреваемых в подготовке терактов задержали и отправили под стражу

Группу подозреваемых в подготовке терактов задержали и отправили под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержанные накануне сотрудниками ФСБ по Башкирии молодые люди, исповедующие идеалы неонацизма, планировали атаковать правительственные здания. По версии следователей, пятеро парней в возрасте от 17 до 20 лет готовились к совершению террористического акта, но осуществить задуманное им помешали сотрудники спецслужб.

Собственный источник «КП-Уфа» поделился информацией о том, на какие именно объекты, по версии правоохранительных органов, хотели напасть последователи националистической идеологии.

По словам собеседника, молодые люди могли планировать нападения на приемную политической партии и на стационарный пост полиции в центре Уфы. В руки к оперативникам попали подписанные фотографии, сделанные подозреваемыми. Каждому из объектов молодые люди дали характеристику, описывая, насколько многолюдно бывает в этом месте в дневное время суток.

Напомним, в пресс-службе СКР по Башкирии сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по факту подготовки теракта, изготовления самодельной взрывчатки и прохождения обучения для совершениях террористической деятельности. При обыске в домах подозреваемых обнаружили нацистскую символику и изображения нацистских главарей прошлого.