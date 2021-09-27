В Башкирии водитель Kia Rio насмерть сбил мужчину, который шел по дороге

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил человека. ДТП случилось вечером 26 сентября, сообщила региональная ГИБДД.

– На 28 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка 46-летний уфимец за рулём Kia Rio допустил наезд на 42-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, – передали в дорожной полиции.

Управлявший иномаркой мужчина рассказал инспекторам, что погибший шел по проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту смертельного наезда.

На дорогах Башкирии за прошедшие сутки это единственный смертельный случай. В еще 10 авариях пострадали 15 человек.