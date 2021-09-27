1 555 человек скончались от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

До 20 человек ежесуточно умирает от коронавируса в Башкирии

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 1 555 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще 20 пациентов. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За все время на территории республики было зарегистрировано 65 684 случаев инфицирования. Суточный прирост зараженный составил 374 человека. Переболели коронавирусом 56 702 жителя региона, 67 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,27 млн человек, вторым – 1,16 млн.