Организатор свадьбы Элвина Грея рассказала, из-за чего он поругался с Фатхетдиновым

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Организатор уфимской свадьбы Радика Юльякшина Лилия Халимова объяснила, из-за чего у него начался конфликт с Салаватом Фатхетдиновым.

«Война» между двумя совершенно разными артистами национальной эстрады началась в 2017 году. Уфимский артист предложил Фатхетдинову помериться количеством зрителей. Мэтр эстрады в ответ на это заявил, что по-татарски как Элвин Грей петь нельзя. После этого начался затяжной конфликт.

Тем не менее, Фатхетдинова пригласили на свадьбу Радика Юльякшина в Уфе. Салават-абый (так его с уважением называют фанаты – Ред.) озвучил необычный тост, в котором назвал Радика везучим человеком.

Организатор свадьбы Юльякшина и его давняя подруга Лилия Халимова в интервью изданию «Бизнес-онлайн» рассказала, что на самом деле стало причиной конфликта.

- Когда Радик приехал в Татарстан, он не знал, что нужно просить благословения у Салавата. Плюс авторы продавали песни Салавата, а Радик их покупал. Он не делал ничего криминального. Сейчас они замечательно общаются, - цитирует издание слова Халиловой.