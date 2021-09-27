Минторг Башкирии предложил отменить «сухой закон» на новогодних каникулах

В Башкирии ограничение на продажу алкоголя действует с 3 по 6 января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Министерство торговли Башкирии предложило отменить запрет на продажу алкоголя в республике в дни новогодних каникул. Законопроект ведомства 23 сентября был размещен на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

Напомним, на данный момент «сухой закон» в регионе действует 3 января – в этот день алкоголь продавать запрещено. С 4 по 6 января спиртное можно купить только с 10:00 до 14:00.

– Как показывает практика - снижения потребления в указанный промежуток времени не наблюдается, – следует из краткого описания законопроекта.

Министерство отмечает, что сейчас Башкирия – единственный субъект России, где есть ограничение по продаже спиртного в дни новогодних каникул. Между тем в республике «наметилась тенденция к улучшению ситуации на алкогольном рынке. В 2021 году снизилась смертность от отравлений спиртосодержащей продукцией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Минторг также мотивирует свое предложение тем, что в штате ведомства увеличилось число сотрудников, которые отвечают за контрольную работу по соблюдению требований в сфере оборота алкоголя.

– Кроме того, с 1 июля 2020 года увеличено время реализации алкогольной продукции торговыми объектами, что также привело к уменьшению присутствия на алкогольном рынке нелегальной алкогольной продукции и предоставило гражданам возможность приобретения качественного продукта, – добавили в ведомстве.

Резюмируя законопроект, министерство пишет, что «сухой закон» в дни новогодних каникул ранее имел «важную роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке», но сейчас «исчерпали свою эффективность».

Ранее парламент Башкирии заявлял, что на фоне ограничений по реализации спиртного, в дни новогодних каникул объемы продаж алкоголя упали на 27%, на 70% уменьшилось число смертей от отравлений и в четыре раза снизилось количество пожаров.