Задержанные неонацисты из Уфы объяснили, где готовились к теракту

Лидер неонацистов из Уфы рассказал, где проходили их тренировки

Во время допроса в Следкоме Башкирии лидер задержанных неонацистов объяснил, что его группа готовила теракт в лесу на окраине Уфы.

Напомним, что в ФСБ и Следкоме Башкирии рассказали о задержании группы юных радикалов днем 27 сентября. По данным силовиков, группа из пятерых молодых людей 17-20 лет готовилась к совершению теракта на территории Башкирии. Для этого ребята готовили самодельную бомбу и отрабатывали боевые навыки.

Во время допроса в Следкоме 19-летний лидер группы заявил, что они выбрали для тренировок лес рядом с селом Михайловка в микрорайоне Затон. Там ребята отрабатывали навыки и обсуждали планы предстоящего нападения. К счастью, теракт так и не произошел.