Башкирия будет еженедельно выделять по 50 млн рублей на лекарства от коронавируса

Башкирия восполняет дефицит лекарств

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному Минфину еженедельно выделять по 50 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом. Об этом руководитель региона сказал сегодня, 27 сентября, на оперативке в правительстве.

– Максим Васильевич [Забелин, министр здравоохранения республики] всю прошлую неделю бил тревогу о том, что нужно срочно закупать лекарственные средства. Я разговаривал с руководителями учреждений: они говорят, мы спокойно выдержим – помогите с лекарствами. Немедленно я прошу Минфин выделять средства. Каждую неделю – по 50 млн рублей, – обратился к финансовому блоку Хабиров.

По словам премьер-министр республики Андрея Назарова, поручение по финансированию покупки препаратов уже «отработано»: «еженедельно по 50 млн Минфин республики выделяет именно на ковидные лекарства», передал чиновник.