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Здоровье27 сентября 2021 11:02

Башкирия будет еженедельно выделять по 50 млн рублей на лекарства от коронавируса

На прошлой неделе министр здравоохранения заявил о нехватке препаратов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия восполняет дефицит лекарств

Башкирия восполняет дефицит лекарств

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному Минфину еженедельно выделять по 50 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом. Об этом руководитель региона сказал сегодня, 27 сентября, на оперативке в правительстве.

– Максим Васильевич [Забелин, министр здравоохранения республики] всю прошлую неделю бил тревогу о том, что нужно срочно закупать лекарственные средства. Я разговаривал с руководителями учреждений: они говорят, мы спокойно выдержим – помогите с лекарствами. Немедленно я прошу Минфин выделять средства. Каждую неделю – по 50 млн рублей, – обратился к финансовому блоку Хабиров.

По словам премьер-министр республики Андрея Назарова, поручение по финансированию покупки препаратов уже «отработано»: «еженедельно по 50 млн Минфин республики выделяет именно на ковидные лекарства», передал чиновник.