«У нас было бурное лето»: Башкирия максимально сокращает число публичных мероприятий

В Башкирии отменяют публичные мероприятия

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерствам максимально сократить число публичных мероприятий на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом руководитель региона сказал сегодня, 27 сентября, на совещании в местном правительстве.

– На оперативном штабе мы договорились с Минспорта, Минкультуры, Минпотребрынка, Минобразования максимально сократить количество публичных мероприятий. Наступила осень. У нас было бурное лето – очень много хороших мероприятий провели. Давайте немножко займемся нашими рабочими делами. Всевозможные форумы, встречи [отмените], – сказал Хабиров.

Минспорта отчиталось, что в республике будут проводиться только официальные соревнования – мероприятия, которые не входят в календарь ведомства, «полностью перенесены или отменены». Минкульт в свою очередь заявил, что репертуарные спектакли и выступления будут проведены, а вход в здания театров и концертных залов возможен только при наличии справки о вакцинации.