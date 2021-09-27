В более 500 школ Башкирии был выявлен COVID-19

В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии случаи коронавируса были выявлены в 730 детских организациях, в том числе 542 школах, 120 детсадах и 52 учреждениях профессионального образования. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 27 сентября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.

– Детское население активно болеет [коронавирусом] сейчас. В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания. В тех организациях, где более пяти случаев заболевания, классы уводятся на каранти. Карантин введен в 279 школах – это 768 классов. На прошлой неделе и сейчас в течение двух недель будут проводиться рейды по школам и детсадам, – передала главный санитарный врач республики.

Казак добавила, что на прошлой неделе было проверено 78 образовательных учреждений – там были выявлены эпидемиологические нарушения.

За последние сутки COVID-19 был выявлен у 374 жителей Башкирии. Число случаев инфицирования с начала пандемии превысило 65,6 тысячи человек.