Радий Хабиров потребовал отрыть ковид-госпиталя на базе больниц в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 27 сентября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал вновь открыть ковид-оспиталя на базе некоторых больниц. Он пояснил, что такие меры необходимы для увеличения коечного фонда для заболевших коронавирусом жителей республики. По данным регионального Минздрава на сегодняшний день фонд составляет 5465 коек.

- У нас пик прошлого года – было развернуто 6,5 тысяч коек. Мы сейчас опять находимся на марше, и опять будем разворачивать новые госпиталя. Я полагаю, что к этой цифре мы опять можем подобраться, потому что идет рост (заболеваемости коронавирусом – Ред.). Мы обратили внимание, что вновь идет рост и в правительственных учреждениях. Начинать надо с себя – масочный режим, социальная дистанция и так далее и тому подобное, - заявил Радий Хабиров.